Appartamenti di lusso affittati in nero nel centro di Bologna, quasi 2 milioni non dichiarati

Affittava in nero 12 appartamenti nel cuore di Bologna, la maggior parte di lusso e in una delle strade più caratteristiche del centro storico della capoluogo emiliano. E lo faceva senza pagare tasse per oltre 1,8 milioni di euro. Un fenomeno che non è nuovo per la città di Bologna. Il gestore, identificato nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza, è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate dalla Guardia di finanza, impegnati nel contrasto del fenomeno degli affitti in nero e delle locazioni brevi irregolari.

L'uomo è stato anche denunciato per non aver comunicato le presenze degli ospiti, come previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Non avrebbe nemmeno pagato l'imposta di soggiorno prevista per le locazioni turistiche a Bologna. Gli appartamenti, ben arredati e con tutti i comfort, erano pubblicizzati sui social e sulle principali piattaforme di prenotazione online.

La reazione della vicesindaca Clancy

Da un lato i complimenti alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate per aver scoperto una persona che utilizzava 12 appartamenti nel centro storico di Bologna per affitti brevi in nero. Dall'altro l'amara constatazione che "le cinque proposte per una politica nazionale sulla casa, tra cui la proposta di regolamentazione degli affitti brevi e delle piattaforme, per governare gli impatti negativi generati sul sistema abitativo dal mercato degli affitti brevi turistici, giacciono nei cassetti del Governo", accompagnata dall'auspicio di "un celere intervento in questo senso, anche dalle istituzioni governative". Questo il commento della vicesindaca e assessora comunale alla Casa di Bologna, Emily Clancy, all'ultima operazione delle Fiamme gialle bolognesi. Clancy chiede un intervento più deciso da parte del Governo.