Stanze per i fuori sede: Bologna sul podio delle città italiane più care

Fra poco ricomincerà l’anno accademico e, come ogni anno nell’ultimo periodo, si assisterà all’ennesima crisi abitativa, con studenti disperati pronti a tutto per accaparrarsi un posto letto e un tetto sopra la testa. Bologna, però, continua la sua scalata nel diventare una tra le città più esclusive, e quindi meno accessibili, di tutta Italia. Il capoluogo emiliano, secondo un rapporto del sito Immobiliare.it, è per la prima volta la seconda città italiana per costo medio di una stanza singola, pari a 482 euro. Bologna si piazza così al secondo posto di questa classifica: primissima Milano, con un costo medio di 626 euro per stanza singola, terza Roma, con un costo medio di 463 euro per stanza singola. La classifica prosegue con Firenze (435 euro), poi Modena (412 euro) e Bergamo (411 euro). Sopra la soglia dei 400 euro anche Padova (404 euro) e Verona (401 euro).

Per quanto riguarda la richiesta, il numero più alto lo registra Roma, con un aumento della domanda per una stanza singola del +55%. Anche qui Bologna è sul podio: dopo Venezia (+47% di domanda) c’è proprio Bologna (+33%).