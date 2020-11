Università, affitti brevi e tariffe contenute per studenti: online il bando

È online e attivo il bando del Comune di Bologna pensato per promuovere gli affitti brevi convenzionati per studenti universitari a basso reddito fuori sede.

Grazie all’accordo tra Comune di Bologna e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sono stati stanziati 500mila euro suddivisi a metà tra Palazzo d'Accursio e l'Ateneo, ed è stata varata la misura per offrire ospitalità a tariffe agevolate per studenti fuori sede che abbiano un Isee pari o inferiore a 35 mila euro e siano iscritti all’anno accademico 2020/2021.

In questo modo si costruisce un nuovo sistema di ospitalità in grado di rispondere alla modalità di didattica mista prevista dall'Ateneo in conseguenza della crisi sanitaria. La Fondazione per l'Innovazione Urbana che coordina il laboratorio HousingBo sulle problematiche abitative della comunità studentesca, ha collaborato attivamente al progetto e, attraverso un portale pensato appositamente per la misura, faciliterà l'incontro tra strutture ricettive e studenti.

I contributi riguarderanno i soggiorni brevi, compresi tra sette pernottamenti consecutivi e un mese, in strutture ricettive di locazione turistica.

Le tariffe

I contributi permetteranno agli studenti di godere di una tariffa agevolata e ai proprietari delle strutture di ricevere un contributo aggiuntivo pari al 50% del prezzo stesso, oltre al prezzo corrisposto dallo studente. Il tariffario realizzato congiuntamente da Comune di Bologna, Città Metropolitana, Fondazione per l'Innovazione Urbana, e dagli uffici dell’Ateneo, dopo un'ampia consultazione con gli operatori del settore, prevede dei massimali che comprendono anche le utenze e ogni altro servizio offerto: 120 euro alla settimana per una camera singola, 180 euro alla settimana per un monolocale.

Da oggi, quindi, le strutture ricettive dovranno compilare on line la richiesta di iscrizione alla misura al fine di essere inserite nella piattaforma di HousingBo dove gli studenti potranno vedere le possibilità di alloggio e la loro descrizione.

Cosa bisogna fare

Cosa devono fare le strutture ricettive: iscrizione In seguito alla compilazione e all'inoltro del presente modulo si dovrà attendere la comunicazione positiva della pre-istruttoria per procedere con il modulo di prenotazione. Sarà possibile iscriversi fino al 15 ottobre 2021 alle 13.

Prenotazione: una volta ricevuto l’esito positivo dell’iscrizione, le strutture ricettive potranno inoltrare la richiesta di prenotazione del contributo fino al 31 ottobre 2021 alle 13. Erogazione: terminato il soggiorno dello studente, le strutture potranno fare richiesta, fino al 15 novembre 2021, per l’erogazione del contributo completando con i dati dello studente/degli studenti e la copia della ricevuta del pagamento del soggiorno.