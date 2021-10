Afghanistan, emergenza passaporti: "Molti connazionali a Bologna rischiano di non lavorare più"

"La situazione in Afghanistan invece che migliorare, come ben sappiamo, sta peggiorando. I talebani non sono certo cambiati e stanno cercando tutti di scappare dal mio paese. Ci sono molti sfollati afgani in Pakistan che si rifugiano in luoghi non sono confortevoli: è anche per aiutare loro che stiamo facendo queste cene di raccolta fondi. Per aiutarli come possiamo". Jan Nawazi spiega così la situazione del suo paese natale, invitando i bolognesi a partecipare a una serata di confronto e una cena a sostegno del suo popolo. L'appuntamento è per questa sera in vicolo Bolognetti per parlare di corridoi umanitari, rotta balcanica e "diritto di restare" (dibattito alle 18.00 a Labàs).

"C'è poi un altro problema che riguarda gli afgani che sono qui nel nostro territorio e che non possono rinnovare i loro passaporti scaduti o in fase di scadenza perchè l'ambasciata è chiusa. Così non trovano più lavoro e sono disperate. Un tema su cui vorremmo confrontarci con la prefettura di Bologna".