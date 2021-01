Covid, in Emilia-Romagna ricoveri in terapia intensiva oltre la soglia

Nonostante i dati odierni sui contagi nella nostra regione facciano registrare un calo, secondo Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, segnala che la percentuale di posti letti di terapia intensiva occupata da Pazienti Covid−19 è al 31%, superando, seppur di poco, la soglia del 30%, individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020.

Supera il limite del 40% anche la percentuale di ricoveri nella cosiddetta area non critica, al 45%, ossia i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Il numero degli stessi fa riferimento ai dati trasmessi periodicamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della Salute.

Anche in Italia i ricoveri in terapia intensiva superano di un punto la soglia del 30%, mentre si attestano al 37% quelli in area non critica.

Agenas sottolinea che i dati non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (per sesso, età, fattori di rischio) o per gravità di sintomi e condizioni cliniche, che possono determinare una diversa propensione alla ospedalizzazione e/o ricovero in terapia intensiva.

Il numero di pazienti si riferisce alla pubblicazione giornaliera del Dipartimento di Protezione Civile su dati Ministero della Salute.

Il numero di posti letto si riferisce alla rilevazione giornaliera (12 Gennaio 2021) del Ministero della Salute.

Rapporto Agenas Emilia-Romagna