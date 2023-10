Stipendi a singhiozzo e licenziamenti confermati, l'agenzia Dire entra di nuovo in sciopero

Continua il braccio di ferro interno all'agenzia di stampa Dire, testata giornalistica di servizio a questa e ad altre testate, locali e nazionali. Con un nuovo sciopero i giornalisti si sono astenuti dal lavoro anche oggi, martedì 17 ottobre, per protestare contro il mancato pagamento – finora – del saldo dello stipendio di settembre.

"L’azienda, da ormai molti mesi -si legge in una nota sul sito web della testata- applica sistematicamente il pagamento degli stipendi in due tranche (acconto e poi saldo a fine mese), modalità fino a ora tollerata con grandi sacrifici dai giornalisti. Adesso, però, anche alla luce dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo arrivata non appena finito il contratto di solidarietà durato quasi due anni, i giornalisti hanno deciso che questa modalità di pagamento non è più accettabile nè sostenibile. Già quest’estate l’assemblea di redazione aveva deliberato in tal senso, chiedendo che l’azienda rientrasse a un regime di regolarità o perlomeno garantisse il pagamento dell’intero stipendio entro il 15 del mese. Cosa che non è successa neanche in questo mese, come in quasi tutti i precedenti mesi del 2023".

I giornalisti si asterranno dunque dal lavoro nella giornata di domani e tornano a chiedere all’azienda, in questa occasione, il ritiro della procedura di licenziamento (che riguarda 15 giornalisti e 13 grafici). La richiesta è stata rigettata all’ultimo tavolo di confronto.

L’assemblea dei redattori coglie l’occasione per ricordare che questi licenziamenti sono inaccettabili e immotivati, tanto più a pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto che regola il sistema delle agenzie di stampa.