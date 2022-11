Prima la bottigliata, poi le strappa la borsetta. I passanti lo fermano e chiamano la polizia

Aggredisce una donna colpendola con una bottiglia per rubarle la borsa, poi prova a scappare ma viene fermato dai passanti. I fatti la scorsa notte nei pressi dell'autostazione. La vittima è una 50enne croata mentre l'aggressore, arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, è un 52enne italiano.

L'uomo, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 113.

Nonostante ciò, era comunque riuscito a scappare ma la polizia lo ha bloccato nei pressi dell’Autostazione, riconosciuto grazie alla descrizione fatta dai passanti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un taglierino ma, secondo quanto ricostruito dagli agenti, non utilizzato per aggredire e minacciare la donna. La signora, assistita dal 118, successivamente ha rifiutato il trasporto in ospedale.