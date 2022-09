Calci, pugni e minacce di morte dall'ex: si barrica in camera e chiama il 112

Ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche. Risale a ieri sera l' arresto di un 39enne italiano per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie.

Da quanto si apprende, i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata della vittima, residente nel Quartiere Porto-Saragozza, che, dopo essersi chiusa a chiave nella stanza da letto, chiedeva aiuto perché l’ex marito, ancora convivente, la stava picchiando. Solo dopo l’arrivo dei militari, la signora, di nazionalità albanese, è uscita dalla camera e si è diretta verso i militari chiedendo loro di proteggerla dall’ex, da cui, sebbene convivente, era separata da circa 1 anno .

La donna ha raccontato di essere stata minacciata di morte nel corso di una discussione per futili motivi, aggredita, tirata per i capelli, presa a calci e pugni in varie parti del corpo. Soccorsa dai sanitari del 118, non ha inteso recarsi presso una struttura sanitaria. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 39enne, arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere.

Quando le mura di casa celano violenze e vessazioni

E' solo l'ultimo caso di violenza ai danni di una donna. Tra quelli che poi figurano perchè denunciati. Solo la scorsa settimana la cronaca ci riportava la drammatica storia di un'altra donna, pestata fino a perdere i sensi da colui che un tempo l'aveva amata. Episodio che seguiva a ruota analoghe vicissitudini. Che si registrano ormai all'ordine del giorno, come provano il susseguirsi di interventi delle forze dell'ordine. L'ultimo ieri, quando è scattato un altro arresto per atti persecutori. Il copione sempre simile: messaggi, telefonate e pedinamenti . Lo sfinimento e alla fine - ma non sempre accade, la forza di denunciare. Al centro il più delle volte figli, mariti, ex compagni violenti o morbosi. In barba alle fiaccolate che Bologna organizza per sensibilizzare vs la violenza sulle donne.