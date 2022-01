Lancia i piatti in casa e aggredisce la moglie: arrestato

Ennesimo arresto per maltrattamenti in famiglia. E' accaduto all'alba di oggi, 27 gennaio, quando il 113 è stato chiamato da alcuni residenti che segnalavano una lite in famiglia. Entrati nell'appartamento, gli agenti della volante hanno appurato che un 59enne al culmine di una lite aveva colpito la moglie 33enne al volto, dopo aver dato in escandescenza e lanciato i piatti.

In casa c'erano anche i loro tre figli, minori, che però non avrebbero assistito alla scena. La donna ha riferito ai poliziotti di episodi di violenza che negli ultimi tempi si erano ripetuti e che il marito aveva iniziato ad abusare di alcol.

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti ed è in carcere in attesa di convalida.