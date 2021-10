Aggredisce due ragazzi in bici, poi entra nel supermercato con un coltello

Due coltelli lunghi 30 cm, un'accetta, un bastone da 40 cm, una sega e uno scalpello. E' quello che un 45enne ieri aveva con sé, un coltello in mano, quando i carabinieri l'hanno perquisito a seguito di una chiamata da parte del personale di un supermercato di Castenaso. L'uomo, con problemi psichici e precedenti per lesioni, poco prima, aveva incrociato e aggredito - spintonandoli senza motivo - due ragazzini di 13 anni che percorrevano via Fratelli Rosselli in bicicletta. Uno dei due cadendo si è procurato diverse contusioni e i medici dell'ospedale Maggiore, dove entrambi sono stati portati dopo la caduta e lo spavento, lo hanno considerato guaribile in cinque giorni.

L'uomo, che si trova attualmente in cura, all'arrivo dei militari ha reagito ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stato inoltre contestato il porto d’armi illegale. (Foto archivio)