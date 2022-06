L'assessore Matteo Ruggeri aggredito fuori dal centro sociale da quattro uomini

Brutta serata per Matteo Ruggeri, assessore allo Sport del Comune di Casalecchio di Reno, e membro della segreteria del Pd di Bologna, che è stato aggredito all'esterno di un centro sociale a San Biagio da quattro uomini, che erano stati già allontanati dai Carabinieri dalla stessa sala di via Micca, intervenuti proprio su richiesta dell'assessore.

Episodio che lo stesso Ruggeri ha deciso di denunciare. E intorno a lui fanno quadrato i dem bolognesi. Il Pd di Bologna, insieme al partito di Casalecchio, esprime "la massima solidarietà e un grande ringraziamento" a Ruggeri. "L'amministrazione comunale- affermano la segretaria provinciale Francesca Mazzoni e la numero uno del partito a Casalecchio, Alice Morotti - ha da tempo messo in campo politiche per sviluppare un senso di comunità e di coesione sociale in quello che, per ragioni storiche, è un luogo con diverse criticità e fragilità. Tra queste azioni lo sforzo di far rinascere il centro sociale di San Biagio, luogo in cui è avvenuta l'aggressione e l'intimidazione. Ruggeri ha avuto fermezza nei comportamenti, denunciando con coraggio quanto successo e dimostrando correttezza anche nei confronti di quei cittadini che richiedono il rispetto delle regole e della legalità", aggiunge Morotti.

Si tratta di un "episodio grave, che restituisce il coraggio e la dedizione di Ruggeri - ha detto Mazzoni- come segretaria del Pd Bologna desidero esprimere gratitudine e vicinanza da parte dell'intera comunità del partito". Il vicesegretario dei dem bolognesi, Matteo Meogrossi, ribadisce: "Un abbraccio fraterno a Matteo. Non sarà questa aggressione a fermare il tuo impegno a Casalecchio per la tua comunità. Hai fatto bene a denunciare l'accaduto e come sempre non sarai solo".

A Ruggeri, oltre che al sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso, è arrivata in mattinata anche la telefonata del deputato Pd, Andrea De Maria. "Per manifestare a Ruggeri tutta la mia solidarietà- spiega De Maria- ringraziarlo per il coraggio e l'attaccamento alle Istituzioni che ha dimostrato e per sottolineare tutto il mio sostegno all'amministrazione comunale per il suo impegno, forte e determinato, per affermare la legalità, diritto fondamentale di tutti i cittadini. Auspico che i responsabili siano individuati al più presto. Davvero non ci deve essere nessuna sottovalutazione per quanto è accaduto, un fatto di estrema gravità, e per quello che l'aggressione, che Ruggeri ha giustamente e coraggiosamente denunciato, mette in rilievo rispetto alla presenza di situazioni di violenza ed illegalità". Sempre in via Micca, infatti, proprio ieri il Comune di Casalecchio ha proceduto a uno sgombero di furgoni, auto e altri materiali. Provvedimento che sarebbe conseguenza anche dell'aggressione subita da Ruggeri nei giorni scorsi.