Davide Ferrerio aggredito a Crotone: per gli inquirenti è stato scambio di persona

Sarebbe stato uno scambio di persona a scatenare l'agguato costato a Davide Ferrerio, 22enne bolognese, il violento pestaggio e il conseguente profondo coma in cui tuttora versa il giovane, trasferito a Bologna per le cure del caso. E' la conclusione alla quale sono arrivati gli inquirenti della Mobile di Crotone, riferisce l'Ansa.

Secondo quanto ricostruito infatti, il 22enne sarebbe stato indicato come la persona che Nicolò Passalacqua -il sogetto 31enne arrestato per il fatto- voleva punire, asseritamente per un incontro con una minorenne amica di quest'ultimo. Sentendo e incrociando diverse testimonianze, invece è stato ricostruito che è stata una terza persona a indicare a Passalacqua il bolognese, distogliendo l'attenzione dalla spedizione punitiva.

Bolognese di madre crotonese, era in vacanza in Calabria, quando è stato pestato nel centro della città calabrese da un ventiduenne, originario della provincia di Roma, che è stato arrestato poche ore dopo dalla Squadra Mobile di Crotone. Sarebbero indagate anche due donne, madre e figlia, per favoreggiamento.

Grande tifoso del Bologna, per Davide si è mobilitato anche l'allenatore Sinisa Mihajlovich con un video messaggio: "Ciao Davide, purtroppo nel mondo ci sono persone che pensano di risolvere le cose con la violenza. Ti siamo vicini e ti aspettiamo presto a Casteldebole, sarai mio ospite. Svegliati presto, prima ti svegli e prima ci conosceremo - dice Sinisa - Così conoscerai anche i giocatori per i quali fai il tifo e che ti appassionano molto".