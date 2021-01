Aggressione nell'alimentari, prima le botte poi la rapina: le immagini | VIDEO

Violenta aggressione in un alimentari di via Gagarin, zona Bolognina, ai danni di un commerciante. Due uomini, a quanto si apprende ben noti nella zona, hanno fatto irruzione venerdì sera scorso nella rivendita, mentre un ignaro cliente stava pagando della merce. Per motivi ignoti e già muniti di bastoni hanno vergato alcuni fendenti nei confronti dell'esercente, finendo per ferirlo alla testa.

Mentre il tutto era ripreso da varie telecamere presenti nel negozio, i due soggetti se la sono poi presa con la merce esposta, e hanno finito per asportare senza pagare un paio di birre dal banco frigo. La polizia ora sta visionando le immagini di sorveglianza per risalire all'identità dei due aggressori. Il commerciante se la è cavata con qualche ferita al capo.