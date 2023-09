Operatrice della Croce Rossa soccorre un giovane ma lui la aggredisce

Un’operatrice della Croce Rossa Italiana, Ambra Rosso, è stata aggredita da un giovane di 19 anni che la donna aveva appena soccorso. È successo a Borgo Panigale, attorno alle ore 23.30 di sabato 16 settembre.

Allertati dalla centrale operativa, un’ambulanza del 118 si è diretta in via Palladio, dove un giovane era steso a terra. L’operatrice della Croce Rossa ha quindi cominciato a soccorrerlo, ma improvvisamente il giovane si è scagliato contro la donna, colpendola con un pugno in pieno volto. Come scrive Repubblica, il colpo ha causato alla donna un trauma facciale, tanto che è stato necessario l’intervento di altre due ambulanze, oltre che delle forze dell’ordine. I due mezzi di soccorso hanno quindi portato Rosso e l’aggressore all’ospedale Maggiore. Qui la donna è stata medicata e dimessa.

In una nota, la Croce Rossa Italiana esprime la propria "totale solidarietà ad Ambra e a tutti i propri dipendenti e volontari” e assieme all’Ausl di Bologna manifesta “vicinanza alla soccorritrice. Nello stigmatizzare l’episodio” ribadiscono “il proprio continuo impegno per garantire la sicurezza e la tutela di tutti gli operatori del servizio sanitario coinvolti nei processi di soccorso e cura”.