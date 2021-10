Minacce e aggressione a Borgo Panigale: 44enne finisce al Pronto Soccorso

/ Via Zamboni, 33

Un 24enne pugliese dovrà rispondere di minacce e lesioni, dopo essere stato rintracciato dalla polizia nel quartiere Borgo Panigale.

All'una di questa notte, un 33enne, residente in via del Miliaro ha chiamato il 113 riferendo di aver risposto al citofono e di essere stato minacciato con frasi del tipo "se scendi ti prendo a mazzate". Si era poi affacciato alla finestra e aveva visto uno sconosciuto che si allontanava in compagnia di una ragazza.

Gli agenti della volante Santa Viola, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un 44enne che, senza apparente motivo, era stato colpito con un pugno e minacciato da un uomo che non conosceva e che corrispondeva alle descrizioni fornite dal 33enne.

Il responsabile, 24enne pugliese, ubriaco, è stato individuato poco dopo e fermato: già pregiudicato per reati contro la persona, spaccio e resistenza, è stato denunciato per minacce e percosse. Il 44enne è stato trasportato al Pronto Soccorso.

In via Fioravanti sempre nella serata di ieri, una coppia è stata aggredita. Hanno riferito di essere stati colpèpiti senza apparente motivo. Sono intervenuti i Carabinieri.