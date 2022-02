Aggressione e minacce a Corticella: altri due minori denunciati

Salgono a dieci i minori denunciati che i carabinieri della stazione Corticella ritengono essere parte della banda di ragazzini che ha aggredito, minacciato con un coltello e filmato un 14enne.

Infatti, agli otto già finiti nei guai per atti persecutori in concorso, se ne sono aggiunti altri due. Da quanto riferisce l'Arma "l’ascendente che i bulli esercitavano sui loro coetanei pare si sia appannato e i loro atteggiamenti prepotenti all’indirizzo dei compagni più deboli vengono ora condannati e riferiti da numerosi testimoni. Ieri mattina".

I due minori identificati negli ultimi giorni sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna: i loro telefoni sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti tecnici.

Pestaggio e minacce

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della madre di un 14enne invitato con un prestesto a uscire di casa da una ragazza. Ad attenderlo sotto il palazzo vi erano però altri coetanei, ora indagati, intenzionati a dargli una lezione per aver parlato male di loro.

Il ragazzo è stato minacciato con un coltello, picchiato e ripreso con uno smartphone. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della stazione Corticella, i quali, nel corso delle perquisizioni domiciliari disposte dall’Autorità Giudiziaria Minorile, hanno recuperato il filmato che fortunatamente non era stato diffuso, e il coltello. Oltre a rispondere di atti persecutori, il minore in possesso della lama, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto trovato con un paio di grammi di marijuana.