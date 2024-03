Meridiana, baby gang aggredisce carabiniere e scappa via

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un carabiniere è stato accerchiato e poi aggredito da parte di un gruppo di giovanissimi nella piazza esterna al centro commerciale Meridiana. L’uomo, libero dal servizio e a passeggio con sua moglie, si è accorto di un tentativo di rapina nei confronti di un ragazzo molto giovane e per questo è intervenuto, subito qualificandosi come militare. Come scrive Il Resto del Carlino, l’uomo intervenuto ha prima fatto allontanare la vittima del tentativo di rapina e poi se l’è presa con uno il ragazzo che ha tentato il furto, prendendolo in disparte e bloccandolo per il braccio.

Mentre il giovane si dimenava per provare a fuggire, una decina di suoi amici hanno accerchiato il carabiniere, prima colpendolo sulla spalla da dietro e poi spintonandolo fino a farlo cadere. I ragazzi sono quindi fuggiti prima che la pattuglia del 112 arrivasse sul posto. L’uomo è stato curato dai sanitari, riportando lesioni che guariranno in una decina di giorni. Intanto i carabinieri stanno indagando, con l’aiuto di testimoni e telecamere, per i reati di tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.