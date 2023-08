Aggressione in via delle Belle Arti: 37enne denunciato

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di origine italiana, è stato denunciato per lesioni dopo che ha aggredito prima un passante e poi i Carabinieri intervenuti in via della Belle Arti, in pieno centro storico.

L’uomo, in forte stato di agitazione, ha prima aggredito un passante con ingiurie e spintoni. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno cercato di placare gli animi, ma senza riuscirci. Il 37enne, infatti, prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità per poi aggredire anche i Carabinieri. I militari, per difendersi, hanno utilizzato uno spray al peperoncino, neutralizzando l’uomo.

Questa non è che l'ultima delle aggressioni ai Carabinieri che si sono verificate negli ultimi giorni. Lo scorso 22 agosto, un ragazzo di 16 anni aveva aggredito un militare, così come aveva fatto un uomo di 53 anni a San Lazzaro.