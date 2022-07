Aggressione in carcere, detenuto prende a ceffoni agente, il sindacato: "Ora basta, si intervenga"

Un'altra aggressione nel carcere bolognese della Dozza. Ne dà notizia Domenico Maldarizzi, segretario nazionale della Uil Pa che dettaglia l'episodio. “Questa mattina un detenuto con patologie psichiatriche, che con un gesto inconsulto e senza apparente motivo ha violentemente preso a ceffoni, al rientro dai locali passeggi con gli altri detenuti del Reparto, un poliziotto penitenziario e tentato di colpirlo con un bastone che, solo grazie alla prontezza di riflesso del povero malcapitato e l’arrivo di altri colleghi, non si sono avute conseguenze ulteriori”. Lo stesso detenuto -informa la nota sindacale- la scorsa notte "ha tentato di impiccarsi nella propria cella", mentre non sono rari i trasferimenti in altri ospedali del territorio per atti di autolesionismo e aggressioni varie.

Maldarizzi argomenta: “il problema dei detenuti affetti da patologie psichiatriche è senza tema di smentita uno dei principali fra quelli che attanagliano il sistema carcerario e, più in generale, di esecuzione penale del Paese. Con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza si sono rivelate assolutamente insufficienti e inadeguate, sia sotto il profilo concettuale sia sotto quello strutturale e quantitativo, specie in relazione alle così dette infermità sopraggiunte, che non trovano di fatto una compiuta tutela sanitaria”.

Per questo Uil-Pa chiede quindi al ministro Cartabia di "recuperare la pertinente sezione della riforma all’ordinamento penitenziario" già proposta dall’allora Ministro Orlando, in esito agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, "ma poi non recepita".