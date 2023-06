Con un coccio di bottiglia gli perfora un polmone, arrestato ventenne

Si è scagliato contro un suo connazionale ferendolo al petto con un coccio di bottiglia. È successo questa notte, attorno alle tre, all’interno di un locale di via Pietramellara. Gli agenti di Polizia sono intervenuti sul posto dopo la richiesta di un addetto che segnalava una lite tra due avventori, entrambi originari del Gambia di vent’anni, uno di quali ha aggredito l’altro con un coccio di bottiglia al petto, procurandogli la perforazione del polmone destro.

L’uomo è stato trasportato in ospedale e al momento non è in pericolo di vita (30 giorni di prognosi). La lite sarebbe nata dall’intenzione della vittima di voler denunciare l’altro ventenne per una precedente aggressione che sarebbe avvenuta alcuni giorni prima, nella quale veniva colpito al volto. L'aggressore, tenuto conto della dinamica dei fatti e della ferita profonda procurata, è stato arrestato per tentato omicidio e tradotto in carcere in attesa di convalida.