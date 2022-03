Aggredisce compagno in comunità: era in prova dopo aver commesso due rapine in due giorni

E' stato rintracciato a San Giovanni in Persiceto il 18enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver picchiato un suo compare. I fatti si sono consumati il 22 febbraio scorso, mentre l'arresto è dell'altro giorno.

Il ragazzo, che ora è recluso nell'istituto di pena minorile del Pratello, è andato incontro a un aggravamento di pena. Il giovanissimo infatti era da tempo in prova presso una comunità di Marzabotto, dove è avvenuta l'aggressione costata dieci giorni di prognosi al coetaneo e connazionale.

Nel recente passato del 18enne infatti vi è, risalente al novembre 2020, un doppio episodio di rapina a danni di coetanei, rapine consumatesi in collaborazione con un altro ragazzo, e aventi come centro la zona della Bolognina. In quell'occasione, munito anche di oggetti come cacciaviti e tirapugni, l'allora 17enne prendeva di mira coetanei per rapinarli di tutti i loro averi.