Aggressione sul bus 21: prende a pugni il controllore e scappa. Ma poi si pente e si presenta in Questura

Nel tardo pomeriggio di ieri una volante della Polizia è intervenuta in via Andrea Costa per l'aggressione a un controllore Tper avvenuta a bordo di un autobus, in particolare sulla linea 21. Il controllore dopo aver chiesto di poter verificare il titolo di viaggio è stato colpito con pugni e spintonato da un soggetto centro-africano che al momento dell'arrivo delle Forze dell'Ordine si era già allontanato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllore ha rifiutato le cure mediche. Successivamente, nell'arco della serata, l'aggressore (zambiano del 1992, irregolare, già pregiudicato) si è presentato spontaneamente in Questura ammettendo di aver spinto il controllore. E' stato denunciato in stato di libertà per percosse.