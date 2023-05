Aggressione al supermercato dopo il furto: in arresto ladro seriale

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 48enne italiano, originario di Milano, senza fissa dimora e senza lavoro, accusato di rapina impropria.

Poco dopo le 20 dell'11 maggio all’interno della Coop di via Massarenti, il 48enne, visibilmente ubriaco, dopo aver rubato alcuni prodotti e cercato di uscire senza pagare, è stato riconosciuto dal personale come autore di altri furti.

Una commessa, in servizio alle casse "fai-da-te", che aveva notato l’uomo prendere alcune bottiglie di alcolici dallo scaffale e inserirle nel suo zaino, aveva avvisato il vigilante che, nel tentativo di fermarlo, è stato minacciato e aggredito. Dopo essere caduti entrambi a terra, è partita una violenta colluttazione.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno arrestato il 48enne che ora si trova al carcere della Dozza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il vigilante ha riportato una ferita al naso ed è stato medicato dai sanitari del 118.

Sempre i Carabinieri, sabato 13 maggio, hanno denunciato moglie e marito di 46 e 65 anni, entrambi cittadini romeni residenti a Bologna, per furto aggravato. Sono stati fermati nel parcheggio di The Style Outlets di Castel Guelfo: dopo aver inserito capi di abbigliamento per 350 euro in una borsa schermata riuscendo a eludere il sistema anti-taccheggio.