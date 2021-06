Aggressione in via Zamboni: padre Domenico preso a pugni, fermato un 45enne

Brutta avventura per il priore agostiniano della basilica di San Giacomo Maggiore di via Zamboni, trasportato al Sant'Orsola

Lo ha avvicinato con toni aggressivi, poi è passato ai fatti e lo ha preso a pugni. Brutta avventura per padre Domenico Vittorini, priore agostiniano della basilica di San Giacomo Maggiore di via Zamboni. Intorno alle ore 8.30 di oggi, 4 giugno, il sacerdote, che è anche cappellano della Polizia di stato, si trovava davanti alla chiesa quando è stato avvicinato da un uomo che frequenta la zona.

Prima si è rivolto a in modo aggressivo e poi lo ha preso a pugni. Sono intervenute le volanti e gli agenti hanno bloccato l'aggressore. Si tratta di un cittadino albanese di 45 anni, già pregiudicato e gravato da Tso in passato, che è stato accompagnato in questura.

Padre Domenico è stato trasportato in ospedale in codice 1 al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Orsola per accertamenti. Il religioso è molto conosciuto nella zona universitaria anche perchè gestisce la mensa per i bisognosi nei locali attigui alla basilica.