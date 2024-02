“Hai una sigaretta?” e scatta l’aggressione: un minore in arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due minorenni, di nazionalità straniera, sono stati accusati per aver picchiato e rapinato un ragazzo 19enne, anche lui straniero.

I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì scorso, quando alcune grida provenienti da piazza Medaglie d’Oro hanno attirato l’attenzione di alcuni agenti della Polfer. Alla vista della pattuglia, tre giovani si sono messi a scappare, ma due di loro sono stati subito fermati, mentre il terzo è riuscito a fuggire. Gli agenti hanno quindi ricostruito l’accaduto: tre ragazzi molto giovani, tra cui i due minori fermati, avrebbero chiesto una sigaretta al 19enne ma, al rifiuto di quest’ultimo, avrebbero cominciato a picchiarlo con calci e pugni, derubandolo del pacchetto di sigarette.

I due ragazzi sono stati quindi portati in stazione, dove sono stati riconosciuti dalla vittima. Perquisiti, nelle tasche di uno dei due giovani sono stati trovati sia il pacchetto di sigarette sottratto alla vittima sia dei documenti di identità appartenenti ad una terza persona, dei quali il 17enne non ha saputo giustificare il possesso. Per lui è quindi scattata anche la denuncia per ricettazione, e quindi è stato portato nel carcere minorile di via del Pratello. L’arresto è stato poi convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni, ed il 17enne è stato collocato in comunità. Il secondo aggressore fermato, che avrebbe fatto da palo mentre i suoi due complici aggredivano la vittima, è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai servizi sociali.