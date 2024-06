Aggredisce il marito disabile e gli rompe una costola: donna arrestata

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una donna di 46 anni, di origine straniera, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia aggravati.

L’episodio risale alla scorsa notte, quando la sala operativa della questura ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una bambina di 13 anni: la ragazza ha raccontato che la madre stava aggredendo il padre, un uomo italiano di 77 anni gravemente disabile. Una volta arrivati all’abitazione indicata, in zona Bolognina, gli agenti hanno trovato la donna fuori di casa che, in presenza della figlia minore, stava cercando di entrare in casa per aggredire il marito. Dall’altra parte della porta c’era l’uomo, che cercava di tenere la moglie fuori di casa. Gli operatori di polizia hanno subito fermato la donna, che nonostante la loro presenza ha continuato ad essere molto aggressiva nel tentativo di colpire il marito.

Un vicino di casa ha raccontato ai poliziotti che non si trattava della prima aggressione: in effetti, dopo alcuni accertamenti, la polizia ha riscontrato diversi interventi per aggressioni verbali e fisiche da parte della donna nei confronti del marito. L’ultima denuncia era arrivata a marzo del 2024, quando la 46enne aveva minacciato l’uomo con un coltello. Il vicino di casa ha inoltre raccontato che la figlia della coppia aveva chiesto aiuto anche a lui.

Durante l’intervento della scorsa notte, il marito ha raccontato agli agenti che la donna lo ha colpito in più parti del corpo, addirittura mordendolo su una spalla. L’uomo, oltre alle percosse, presentava delle difficoltà respiratorie, motivo per il quale è stato trasportato all’ospedale e dimesso con 20 giorni di prognosi e la diagnosi della frattura di una costola. La donna, arrestata in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia aggravati, è stata portata alla casa circondariale.