Imola, prende a pugni la OSS e fugge con l'ago nel braccio

I carabinieri di Imola hanno denunciato un 67enne italiano per lesioni personali agli esercenti professioni sanitarie. I fatti risalgono a domenica mattina, quando i Carabinieri della Centrale operativa imolese sono stati da un medico che riferiva di una sua collaboratrice, operatrice socio sanitaria, aggredita da un paziente all’interno dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta.

Nel frattempo i carabinieri sono stati contattati dal cliente di un bar nelle vicinanze dell’ospedale che aveva notato un uomo girovagare con un ago a farfalla in un braccio. Rintracciato dai Carabinieri, il 67enne, ritenuto responsabile dell'aggressore, è stato riportato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

La ricostruzione dei carabinieri

La vittima, cittadina moldava 49enne, era stata colpita in faccia con un pugno dal 67enne, ricoverato, che, dopo essersi allontanato dal reparto, non aveva gradito l'invito a tornare al letto. Soccorsa dai colleghi, la donna è stata curata e dimessa con una prognosi di un paio di giorni per un trauma cranico non commotivo. Il 67enne, incensurato, è stato denunciato. Nella sua abitazione i carabinieri hanno ritirato precauzionalmente 8 fucili da caccia e 155 cartucce di vario calibro, tutto regolarmente denunciato.

Sempre all'ospedale di Imola, agli inizi di giugno, i sanitari e un medico del Pronto Soccorso erano stati aggrediti durante il triage.