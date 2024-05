Aggressione razziale, la famiglia ricevuta in Comune: "Bologna è casa loro"

Il sindaco Matteo Lepore e la sua vice, Emily Clancy, insieme alla delegata al Terzo Settore, Erika Capasso, e alla responsabile ufficio diritti cooperazione e nuove cittadinanze, Lucia Fresa, hanno incontrato Palazzo D'Accursio la famiglia senegalese vittima di una aggressione a sfondo razziale nella zona di Corticella.

Un incontro, con Nabu e la sua famiglia "per esprimere a nome di tutta la città solidarietà e vicinanza - a commentano Lepore e Clancy - vogliamo dare un segnale chiaro: episodi come quello che ci hanno raccontato oggi non devono accadere e non possono lasciarci indifferenti come comunità. Tutti siamo chiamati a una assunzione di responsabilità, Bologna è casa loro e gli saremo accanto anche per quanto sarà necessario dopo la denuncia che hanno già sporto presso i carabinieri, come il supporto psicologico e di accompagnamento per la segnalazione all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), attraverso il nostro sportello Antidiscriminazione".

Presidio a Corticella

"Come amministrazione - continuano il sindaco e la vicesindaca - saremo presenti anche al presidio di domani a Corticella alle 19, proprio dove c’è stata l’aggressione. Come città siamo fortemente impegnati per l’inclusione e per contrastare ogni forma di discriminazione, siamo certi che i bolognesi sapranno far sentire la propria vicinanza a Nabu e alla sua famiglia”.

Cosa è accaduto

La famiglia che si sta recando a una festa di compleanno e davanti un locale notano due cani sciolti e degli avventori che stanno bevendo seduti ai tavoli. Alla normale richiesta di legare gli animali, di cui Nabu ha paura, alcune persone (“almeno nove”, racconta la donna) alla donna e al suo compagno è stato risposto: “Se avete paura dei cani, tornatevene a casa vostra”.

“Qui non è casa vostra, perché siete dei n***i di m****a”, urla una dei clienti, ripresa dal compagno con un telefono mentre si avventa sulla famiglia con spintoni e pugni, spingendo a terra anche la bambina di nove anni, terrorizzata, e aggredendo anche il 18enne intervenuto in sua difesa. In tre si sono avventati invece sull’uomo, finché altre persone non sono intervenute per mettere fine alle violenze. Quindi l’arrivo della polizia e la fuga degli aggressori.

"Dopo è arrivata l'autoambulanza che ha portato i miei figli al pronto soccorso”, continua Nabu. La bambina ha riportato contusioni varie al collo e alla schiena, e ancora tanta paura.