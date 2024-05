QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Botte, spintoni e insulti razzisti: “Tornatevene a casa vostra, n***i di m***a”. Questo ha dovuto subire Nabu Dieng e la sua famiglia, tutti originari del Senegal ma in Italia da tanti anni: 25 lei, 36 invece il suo compagno. Insieme a loro, i due figli di 9 e 18 anni, nati in Italia, finiti al pronto soccorso per le ferite riportate durante l’attacco. Un episodio increscioso che, come raccontato da Fanpage.it, si è concluso con l’intervento della polizia e la fuga degli aggressori. Nei prossimi giorni Nabu presenterà la denuncia, che però non sarà sufficiente a dimenticare la paura provata in quegli attimi di violenza.

Lo scontro iniziato da una normale richiesta

È successo qualche giorno fa. La famiglia aveva appuntamento con degli amici per una festa di compleanno, e avevano raggiunto dei connazionali a un circolo in via Bentini, zona Corticella. Nel tragitto tra il parcheggio e l’ingresso del locale passano davanti a un bar dove Nabu nota due cani sciolti e degli avventori che stanno bevendo seduti ai tavoli. Alla normale richiesta di legare gli animali, di cui Nabu ha paura, alcune persone (“almeno nove, racconta la donna) alla donna e al suo compagno è stato risposto: “Se avete paura dei cani, tornatevene a casa vostra”.

Le botte filmate dal compagno

Inizia così un acceso diverbio che sfocia in una rissa a sfondo razzista: “Qui non è casa vostra, perché siete dei n***i di m****a”, urla una dei clienti, ripresa dal compagno con un telefono mentre si avventa sulla famiglia con spintoni e pugni, spingendo a terra anche la bambina di nove anni, terrorizzata, e aggredendo anche il 18enne intervenuto in sua difesa. In tre si sono avventati invece sull’uomo, finché altre persone non sono intervenute per mettere fine alle violenze. Quindi l’arrivo della polizia e la fuga degli aggressori.

Ferite e paura

"Dopo è arrivata l'autoambulanza che ha portato i miei figli al pronto soccorso”, continua Nabu. La madre racconta che il figlio ha dolore alla spalla e il marito un dito gonfio. Per la bambina contusioni varie al collo e alla schiena, e ancora tanta paura: “Stamattina mentre andavamo a scuola mi diceva: mamma, ma non è che quando andiamo fuori li ritroviamo? Questo è razzismo totale - conclude - perché se ancora oggi senti qualcuno dire ‘vai a casa tua n***o di m***a’ è veramente una vergogna. È triste. Noi siamo persone tranquille, stavamo solo andando a divertirci”.

La condanna dell'amministrazione comunale: "Individuare gli aggressori"

Per dimostrare solidarietà alla famiglia, giovedì è in programma un presidio proprio davanti al luogo in cui è avvenuta l’aggressione. Intanto il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy hanno condannato l’episodio: “Auspichiamo che vengano presto individuati gli aggressori – hanno dichiarato –. Abbiamo voluto sentire Nabu e la sua famiglia, che è anche molto attiva nel sociale nella nostra città, ai quali abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà per l’aggressione e gli insulti ricevuti. Li abbiamo invitati a trovarci in Comune domani (mercoledì 8 maggio, ndr), per esprimergli personalmente la nostra vicinanza e dirgli che Bologna è la loro casa e che la nostra comunità tutta si stringe forte a loro”.