Dopo l'aggressione Bologna abbraccia Nabu con un presidio: "Fuori i razzisti dalla nostra città" | VIDEO

Applausi, musica e tanto calore. E una frase, “Fuori i razzisti dalla città”, scritta sullo striscione posto al centro del marciapiede. Così Bologna si è stretta intorno a Nabu Dieng e alla sua famiglia dopo l’aggressione razzista subita qualche giorno fa in via Bentini, nella periferia della città. Nello stesso punto in cui lei, il compagno e i suoi due figli di 9 e 18 anni sono stati attaccati da alcuni clienti di un bar con spintoni, pugni e insulti, urlando loro “Qui non siete a casa vostra, ne***i di m****a”, oggi 9 marzo oltre un centinaio di persone si sono radunate nel presidio solidale.

Una dimostrazione di vicinanza che ha lasciato senza parole la stessa Nabu, visibilmente commossa: “Oggi stiamo bene perché Bologna ci ha dimostrato che questa è casa nostra, e chi ci ha fatto male è soltanto una minoranza di ignoranti”, ha detto. Lo spiacevole episodio che ha vissuto ha avuto forte risonanza in città e non solo: “Molti mi hanno contattata per raccontarmi che anche loro sono state vittime di razzismo: nel 2024 questo non è più accettabile”.

Al presidio hanno partecipato sindacati, associazioni e cittadini. E anche l’amministrazione, con la vice sindaca Emily Clancy e la delegata Erika Capasso, che nelle ore immediatamente successive al fatto hanno voluto incontrare la famiglia per fornirle supporto: “Il dna di Bologna è quello che ha risposto oggi – ha commentato -. Però non possiamo pensare che episodi del genere siano isolati, nemmeno nella nostra città. Il fenomeno di discriminazione è in aumento e l’odio è spesso veicolato e legittimato anche da alcuni gruppi politici”.