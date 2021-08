Rissa in via delle Moline: interviene la Polizia, uomo ferito soccorso dal 118

E' accaduto intorno alle 17,.45 e l'episodio deve ancora essere chiarito: intanto un 30enne è finito in ospedale per una contusione. La Polizia farà luce sulla vicenda, per capire bene le dinamiche

La Polizia ha ricevuto una chiamata da via delle Moline intorno alle 17.45 di oggi: "E' in corso un'aggressione" la segnalazione arrivata alla sala operativa. All'arrivo delle volanti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo tunisino di trent'anni con una contusione: il soggetto racconta di essere stato appena aggredito da alcuni altru uomini. Accompagnato in ospedale per le cure del caso, gli accertamenti sono in corso per cercare di ricostruire la vicenda.