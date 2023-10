Studenti serbi aggrediti con mazze e martelli: due feriti

Si sono presentati con il volto coperto dal cappuccio, li hanno circondati e hanno cominciato a colpirli con pugni, mazze e martelli. È successo ieri, venerdì 20 ottobre, in via San Donato. A venire aggrediti sono stati cinque studenti Erasmus di nazionalità serba, ancora sconosciuta invece l’identità degli assalitori, su cui i carabinieri stanno indagando. L'assalto è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi di un supermercato: durante l'aggressione due ragazzi hanno riportato ferite lievi e hanno ricevuto le cure in ospedale, illesi gli altri tre che sono riusciti a salvarsi. Gli uomini incappucciati si sono fermati soltanto quando i passanti hanno cominciato a gridare: nella fuga uno di loro ha abbandonato, sotto una macchina parcheggiata, un martello, che al momento è l'unica traccia in mano ai carabinieri.

Rumors in ambito sportivo

Gli inquirenti non escludono nessuna pista. E mentre le indagini proseguono, un'ipotesi in particolare è circolata all'interno degli ambienti sporitivi, quella che dietro l'agguato ci potrebbero essere motivi di acredini tra tifoserie ultras. I rumors, che non trovano però conferma al momento , suggerivano che l'aggressione potesse essere una risposta a quanto accaduto la sera dello scorso 4 febbraio, quando degli ultras della squadra di calcio della Stella Rossa di Belgrado hanno teso un agguato ai tifosi romanisti alla fine del match Roma-Empoli, rubando anche due striscioni dal muretto della curva Sud dello Stadio Olimpico che erano di proprietà della tifoseria Gruppo Fedayn Quadraro.

L'attacco di ieri 20 ottobre, inoltre, è avvenuto poche ore prima dell'inizio della partita di basket tra la Virtus Bologna e la Stella Rossa di Belgrado, in Eurolega: in occasione dell'appuntamento, sempre a causa dei violenti trascorsi tra le altre due tifoserie calcistiche, era stata vietata la vendita dei biglietti ai tifosi in trasferta per prevenire eventuali disordini.

La Stella Rossa Basket interviene: "Speculazioni e bugie"

Con il passare del tempo le voci su una possibile vendetta tra ultras si sono fatte più insistenti, tanto da spingere la stessa società di basket serba a intervenire: "KK Crvena Zvezda Meridianbet - si legge nel comunicato della Stella Rossa - è costretto a fare una dichiarazione per porre definitivamente fine a tutte le speculazioni, interpretazioni libere (e persino bugie) che sono state diffuse a partire dalla sera di venerdì in merito all'aggressione ai studenti serbi a Bologna". Il club specifica che non c'è stata alcuna trasferta organizzata e che non si è trattato di uno scontro tra tifosi: "I simpatizzanti che studiano all'estero sono arrivati a Bologna di propria iniziativa. Il club - conclude la nota - è in contatto con le famiglie degli studenti, che sono stati trasferiti preventivamente in ospedale dopo l'aggressione, ma sono stati subito dimessi e stanno bene".