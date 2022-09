Giardini Margherita, aggressione sessuale a ragazza diciassettenne

Sono in corso delle indagini per un’aggressione sessuale avvenuta ai danni di una ragazza di diciassette anni all’interno dei Giardini Margherita attorno alla mezzanotte tra il 14 e il 15 settembre. A dare l’avvertimento alle forze dell’ordine sarebbe stato un passante che, come riportato dall’Ansa, avrebbe assistito alla scena. La giovane è stata quindi soccorsa e trasportata dal 118 all’Ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

Al momento dell’aggressione, dalle prime ricostruzioni, sembra che la ragazza fosse da sola. L’aggressore sembrerebbe essere un suo coetaneo, ma non è ancora chiaro se i due si conoscessero.