"Grave aggressione" al sindacalista: Fim Cisl querela

Si è già proceduto con una querela nei confronti del datore di lavoro che ieri avrebbe aggredito un sindacalista a San Giorgio di Piano.

Il rappresentante dei metalmeccanici, racconta Fim Cisl in una nota "è stato oggetto di una violentissima aggressione verbale da parte di un datore di lavoro di un’azienda artigiana sita a San Giorgio di Piano".

L’operatore "era presente in azienda per svolgere il proprio lavoro - fa sapere il sindacato - nello specifico per difendere un lavoratore straniero che aveva ricevuto un’ingiusta contestazione. Nel momento in cui il sindacalista ha ricordato al datore di lavoro alcuni diritti che non erano rispettatati, tra cui il diritto alla mezz’ora di pausa mensa, è scattata la reazione violenta con minacce verbali e provocazioni con offese gravissime. L’aggressione verbale non è sfociata in aggressione fisica solo per la capacità dell’operatore Fim di mantenere la calma e per l’intervento di altri dipendenti e collaboratori del datore di lavoro.

Fim Cisl spiega di aver querelato il datore di lavoro per l’accaduto: " Condanna con fermezza questo grave atto violento, farà tutto quello che sarà necessario per tutelare nelle sedi opportune il proprio operatore".