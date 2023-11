Spray al peperoncino contro un compagno di scuola: 14enne denunciato

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

E pensare che il tutto è iniziato nell’ambito di una giornata dedicata alla legalità, che vedeva i Carabinieri impegnati come invitati all’interno di un istituto superiore. La mattina di mercoledì 15 novembre, attorno alle ore 10, i militari si sono recati alla scuola ma da subito hanno notato qualcosa che non tornava. Infatti, un ragazzo di 18 anni era vicino alla guardiola dei collaboratori scolastici e lamentava un forte dolore agli occhi. Dopo gli accertamenti, svolti anche con i dirigenti scolastici, si è capito che il 14enne aveva aggredito il 18enne utilizzando uno spray al peperoncino. L’aggressione, stando a quanto ha riferito il presunto colpevole, sarebbe motivata da una precedente aggressione, a parti inverse, avvenuta il giorno precedente: nello specifico, il 18enne avrebbe prima insultato e poi spintonato contro una panchina il ragazzo minorenne. Per questo, il 14enne si sarebbe vendicato.

In presenza dei militari e dei dirigenti scolastici, il minorenne ha poi consegnato di sua spontanea volontà la bomboletta spray, che è stata sequestrata. Il giovane, quindi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.