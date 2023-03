Aggressione sul treno: agente preso a morsi dopo controllo sui biglietti

Aggredito e morso ad una mano da un passeggero salito sul treno senza biglietto. E' successo ad un agente della Polfer, ed è "l'ennesima aggressione avvenuta in ambito ferroviario ai danni di un poliziotto", sbotta Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap di Bologna. "Siamo stanchi di ripeterlo: giunto il momento di far seguire alle promesse i fatti perché non siamo disposti a tollerare oltre".

Perche dopo tavoli e promesse di interventi per la sicurezza degli agenti delle Forze dell'ordine e del personale Fs "nei fatti non è stato attuato nulla. Denunciamo queste aggressioni da troppo tempo e se oggi parliamo di un morso domani potrà accadere altro e, nel frattempo, si sta lasciando che la sicurezza delle poliziotte e poliziotti sia messa a rischio così come la loro incolumità", afferma Guglielmi.

Per il Sap, come peraltro dice da tempo anche la Fit-Cisl dell'Emilia-Romagna, " chi non ha titolo non deve poter accedere alla stazione o ai binari". Di recente, il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha escluso che si possano adottare i tornelli come deterrente, anche perchè spesso gli autori delle aggressioni il biglietto di viaggio lo hanno. Le fs stanno poi potenziando i propri apparati di sicurezza, ma il Sap avverte: "O si prendono provvedimenti immediati e si danno risposte vere o siamo disposti a qualsiasi iniziativa e manifestazione a tutela della sicurezza degli operatori di Polizia. Non tollereremo oltre".

Sulla stessa linea anche il Siulp che per mezzo di Amedeo Landino fa sapere come nel tempo sia stata scelta "la strada della responsabilità, del confronto e delle proposte. Ma ora la misura è colma. Non è arrivato alcun riscontro concreto, abbiamo solo sentito proclami". Ribatte Landino: "Servono soluzioni e proiezione concreta per rispondere a queste escalation di violenza". Per questo "facciamo appello ad autirità e politica perché trovino soluzioni sulla sicurezza del nostro lavoro. Non se ne può più".