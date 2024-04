Basket, tifosi di Pistoia aggrediti da un gruppo di ultras della Virtus Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Alcuni tifosi della squadra di basket di Pistoia sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi della Virtus Bologna. I fatti, secondo quanto riferisce una delle vittime, sono successi subito dopo la gara interna delle V Nere, persa dalla squadra di coach Banchi nel finale. “Siamo un gruppo di amici appassionati di pallacanestro – scrive Il Resto del Carlino riportando le parole di Luca, uno degli aggrediti – e più volte siamo venuti in trasferta a Bologna. L’altra sera siamo arrivati alla Virtus Segafredo Arena in Fiera con un’ora e mezza di anticipo e abbiamo provato a parcheggiare dentro. Ci è stato detto che non si poteva e di andare a sistemare l’auto nello spazio di sosta tra via Michelino e via della Fiera”.

Dopo la partita, e la vittoria di Pistoia, Luca e i suoi amici tornano alla loro auto: "Erano circa le 22,15. Mentre attraversavamo la strada, una macchina ci ha quasi investito e io, d’istinto, ho gridato ‘Sta attento’. Poi siamo arrivati al parcheggio e mi sono messo a sistemare le nostre cose nel bagagliaio”. Mentre stanno rientrando in macchina, però, Luca e i suoi amici vengono colti da un gruppo di cinque o sei persone: “Ho sentito all’improvviso uno urlare: ‘Questi sono ultras, andiamo!’ e in un attimo ci sono stati addosso. È durata trenta secondi, ma è stata molto brutta". Uno degli aggressori aveva con sé una cintura, un altro un bastone, con il quale ha colpito Luca in pieno volto. “Erano in cinque o sei – continua Luca –. Io non ho visto granché, ma i miei amici hanno detto di aver notato lo stemma della Virtus Bologna”. Durante la colluttazione, inoltre, gli aggressori hanno rubato lo striscione che Luca e i suoi amici avevano con sé e hanno vandalizzato la loro auto, rompendo uno degli specchietti retrovisori.

Dopo l’aggressione, Luca ha chiesto aiuto alla Digos e agli steward della Segafredo Arena. Il giorno seguente, dopo il referto in ospedale, ha sporto denuncia alla questura di Massa Carrara, dove il ventitreenne vive. Ora la polizia sta portando avanti le indagini per rintracciare il gruppo di presunti aggressori.