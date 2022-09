Aggressione a bordo treno: denunciati quattro minorenni

Sono quattro i ragazzi, tutti minorenni, che nel pomeriggio di ieri sono stati denunciati dalla polizia si San Giovanni in Persiceto dopo l'aggressione a un componente della protezione aziendale di Trenitalia-Tper a bordo di un treno regionale. La stessa aggressione era stata ampiamente denunciata dai sindacati durante un presidio in stazione a Bologna. Ora la polizia ha trovato i presunti autori del gesto.

Oltre all'accusa di rissa, per il gruppo sono contestate le condotte di danneggiamento e interruzione di Pubblico servizio. In più, uno dei ragazzi è stato identificato anche come l'autore delle lesioni provocate al dirigente Trenitalia, che si trovava a bordo del treno, libero dal servizio.

La dinamica ricostruita dagli agenti è questa: la Centrale Operativa inviava la Volante presso la stazione F.S. di San Giovanni in Persiceto, dove era stata segnalata una rissa fra circa 10 soggetti, presumibilmente tutti minorenni, a bordo del treno regionale 17904 proveniente da Bologna e diretto a Poggio Rusco.

Nei fatti, una decina di ragazzi è salita a bordo treno alla stazione di Osteria Nuova (BO) e hanno iniziato ad arrecare disturbo alla clientela, anche per il tramite di una cassa che diffondeva musica ad alto volume. Nel tentativo di interrompere la condotta molesta dei ragazzi, ha fatto il suo ingresso il coordinatore aziendale di Trenitalia, che però p stato più volte colpito al viso con dei pugni. Portato poi in ospedale, lo stesso ha riportato trauma contusivo al naso con una prognosi di 21 giorni. I minori fermati sono risultati già gravati da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona ed il patrimonio.