"Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi, nessuno è intervenuto per aiutarmi"

Aggredito da un gruppo di ragazzi che prima lo ha accerchiato e poi lo hanno spinto a terra. Ora si trova costretto a letto a causa delle fratture che ha riportato cadendo sull'asfalto. È il racconto fatto all'Ansa da un 53enne, che è finito in ospedale con tibia, perone e omero destro fratturati, sessanta giorni di prognosi e forse dovrà essere anche operato.

Ora cerca testimoni dell'episodio che si è verificato in via Castiglione lo scorso 22 dicembre: "Erano le 18, la strada era piena di gente ma nessuno, a parte una ragazza, si è fatto avanti per darmi una mano - spiega l'uomo all'agenzia di stampa -. Purtroppo nonostante la denuncia a un mese di distanza non ho ancora saputo nulla".

Il 53enne racconta che stava camminando sul marciapiede insieme a un suo amico "quando abbiamo incrociato questo gruppetto di 4 o 5 ragazzi davanti a noi". Quando passano in mezzo per superarli "a fatica", prosegue, "dopo 15-20 metri ho sentito delle voci che dicevano 'sei fortunato', 'devi chiedere scusa'". Poco dopo l'uomo si sarebbe ritrovato accerchiato: "All'improvviso qualcuno mi ha spinto e subito sono scappati via".

Aiutata dall'amico, a fatica la vittima è riuscita ad alzarsi e con difficoltà è riuscita ad arrivare a casa, dove ha cominciato a sentire il forte dolore. Quindi la corsa all'ospedale Rizzoli: "Lì mi hanno detto delle fratture. C'è il rischio che io possa rimanere invalido". È stato lo staff medico a chiamare la polizia e, sebbene sarebbe partita d'ufficio, l'uomo ha sporto denuncia personalmente: "Spero che questi ragazzi vengano trovati perché sono pericolosi. La strada è anche piena di telecamere. In ogni modo è incredibile che nessuno abbia mosso un dito per aiutarmi".