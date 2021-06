Aggressione in via dello Sport: commerciante preso a bastonate

Un 35enne è stato denunciato dalla polizia in seguito a un'aggressione di un commerciante. Il tutto si è consumato alle 19:30 di ieri sera in via dello sport, zona Pilastro. La vittima un 40enne cittadino pakistano ha raccontato agli agenti come l'uomo si sarebbe introdotto all'interno del negozio e, dopo avere chiesto il prezzo di un prodotto, avrebbe iniziato a vergare fendenti con quello che dopo si è appurato essere un bastone da passeggio di circa 90 cm.

Il titolare del negozio, ferito, è poi scappato in direzione di un negozio vicino, dove si è rifugiato. Poco più tardi, in seguito ad altre segnalazioni che hanno descritto appunto un uomo incappucciato aggirarsi tra le vetture, le volanti hanno fermato il 35enne, trovandolo in possesso dell'oggetto in questione. Per il 35enne è poi scattata la denuncia per percosse, minacce aggravate e porto abusivo di armi.