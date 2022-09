Sempre nelle stesse ore si è verificata un'altra violenta aggressione in via Castiglione

Soccorso dai sanitari del 118, il soggetto, malconcio, è stato trasporto d'urgenza all'ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato in codice di massima gravità

Da quanto si apprende, le forze dell'ordine sono state allertate sul luogo, in Via Genova, intorno alle ore 23. Qui i poliziotti hanno rintracciato un giovane con una profonda ferita alla gamba, dalla quale aveva perso molto sangue. Secondo i primi riscontri, il malcapitato sarebbe stato aggredito da alcuni soggetti che al culmine della lite lo avrebbero colpito da una lama.

Accoltellamento in via Genova, giovane finisce in ospedale