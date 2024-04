Aggrediscono uno youtuber in piazza XX Settembre: due fermati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due uomini di origine straniera sono stati fermati per aver aggredito e rapinato uno youtuber in piazza XX Settembre.

I fatti risalgono allo scorso 17 aprile, quando il blogger era impegnato nel riprendere e intervistare alcuni ragazzi stranieri a proposito dello stato di integrazione a Bologna. Poco dopo aver iniziato a fare le interviste, però, il ragazzo è stato avvicinato da due stranieri che prima lo hanno insultato, poi aggredito e rapinato della borsa che aveva con sé. Il tutto, tra l’altro, è stato registrato e pubblicato su Youtube.

Subito dopo gli accertamenti della polizia, sono stati individuati i due aggressori, entrambi denunciati in stato di libertà. Anche la borsa che apparteneva al blogger è stata ritrovata e riconsegnata mentre il ragazzo si trovava in pronto soccorso all’ospedale Maggiore.

Uno dei due aggressori, inoltre, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, visto che al momento del controllo aveva con sé 16 dosi di droga (cocaina ed eroina). Nel processo per direttissima che si è tenuto il 22 aprile, l’arresto è stato convalidato e l’uomo - già destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna - è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella città metropolitana. Il blogger, infine, ha documentato e pubblicato tutta la sua giornata su Youtube. La prognosi per le lesioni riportate è di 15 giorni.