Aggressioni sui treni, oggi incontro urgente dal prefetto

Questore, forze dell'ordine, sindaco, assessori, responsabili di Trenitalia e sindacati convocati questa mattina dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il problema degli episodi di violenza e le aggressioni nei confronti del personale viaggiante e di terra sui treni e nelle stazioni.

Diversi sono stati gli episodi che hanno coinvolto il personale, minacciato a aggredito.

“È necessario che tutti insieme, ognuno per le proprie competenze, troviamo una strategia comune per prevenire e contrastare un’ondata di violenza inspiegabile e inaccettabile - ha dichiarato l'assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini -. Il trasporto pubblico è un diritto che la Regione Emilia-Romagna garantisce con investimenti importanti per mantenere una flotta tra le più giovani d’Italia, linee sicure e con agevolazioni come l’iniziativa dell’abbonamento gratuito per tutti gli studenti fino ai19 anni d’età. Ma è un diritto anche andare al lavoro senza essere minacciati e aggrediti mentre si svolge il proprio dovere al servizio dei cittadini”.

“Dobbiamo quindi agire in fretta - prosegue l’assessore - per isolare le persone che mettono a rischio l’incolumità non solo del personale di bordo, ma anche di tutti i cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per lavoro, studio o tempo libero. Il trasporto pubblico è un bene collettivo che vogliamo e ci impegniamo a difendere”.

Aggressioni ogni giorno

Durante l'estate sui treni dell'Emilia-Romagna si sono registrate "due, tre aggressioni denunciate al giorno" nei confronti del personale ferroviario, in particolare macchinisti e capitreno. E queste sono "solo una minima parte, perché le aggressioni verbali e le aggressioni fisiche nei confronti del personale che svolge il proprio lavoro, chiede il titolo di viaggio e fa rispettare le norme di salute e sicurezza sui treni sono molte di più di quelle denunciate formalmente alla polizia ferroviaria". A dare i numeri è la Filt-Cgil, che il 9 settembre ha organizzato un presidio davanti alla stazione centrale insieme a Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa, in occasione dello sciopero nazionale del personale mobile dipendente di Trenitalia, Trenitalia-Tper, Italo Ntv e Trenord. Oggetto della protesta, proprio le "violente e reiterate aggressioni registrate negli ultimi mesi".

L'ultimo enunciato riguarda alcuni minorenni a bordo del treno regionale 17904 proveniente da Bologna e diretto a Poggio Rusco. Dalla maleducazione e il disturbo agli altri passeggeri, sarebbero passati a prendere a pugni il capotreno. E poi l'aggressione a due agenti di polizia che volevano aiutare un ragazzo che si stava tagliando con un taglierino.