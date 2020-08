Agguato e aggressione a colpi di bastoni: 49enne ferito grave

Aggressione nella notte di ieri al Pilastro, dove un 49enne è stato rinvenuto con serie ferite al volto e alla gamba. In base a quanto ricostruito sembra che l'uomo, cittadino italiano con qualche precedente, sia stato aggredito da quattro o cinque soggetti.

La chiamata alla polizia e al 118 è partita intorno alle 23:20. E' stato un residente a scendere le scale per primo, attirato dal trambusto e dalle urla proveniente dalla vicina area verde del parco Pasolini. Con lui è arrivata anche una signora, poi risultata essere la madre del malcapitato.

Entrambi hanno riferito alla polizia di aver scorto gli aggressori, appunto quattro o cinque, tempestare di colpi l'uomo, per poi fuggire non appena hanno capito di essere stati visti.

Il 49enne, medicato dal 118, è poi stato trasportato in codice tre all'ospedale Maggiore. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione ad opera di sconosciuti, per ricostruire i fatti sul posto si è recata anche la polizia scientifica.