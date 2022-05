Agnese delle Cocomere, al chiosco storico una targa per i 70 anni di attività

Il chiosco di Piazza Trento e Trieste lo conoscono tutti, vip compresi. Sono trascorsi settanta anni dalla sua apertura e ci sono passati davvero tutti (Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Biagio Antonacci...). Lucio Dalla lo ha citato persino in una canzone dell'album del 2001 Luna Matana. E il sindaco di Bologna Matteo Lepore venerdì 13 maggio consegnerà all’Agnese delle Cocomere, il chiosco a cui Lucio Dalla ha intitolato un suo brano, la targa per i 50 anni in piazza Trento Trieste 1971/2021 e i 70 anni di attività 1952/ 2022. Dal 1971 staziona in piazza Trento e Trieste, 'sollazzo' estivo per i bolognesi che non andavano in vacanza in agosto ma anche meta di volti noti e Vip. La proprietà oggi è in mano ai nipoti di AgneseLelli, scomparsa a 93 anni.