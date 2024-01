Accoltellato a Tolè: l'aggressore ha ucciso 4 volte, torna in carcere il "serial killer della Riviera dei Cedri"

Come possa un uomo, noto alle cronache come “serial killer della Riviera dei Cedri”, essere fuori dalla galera è una domanda che, come si diceva in una nota trasmissione televisiva, sorge spontanea. Sta di fatto che Francesco Passalacqua, 56enne di Scalea (Cs), era libero di muoversi sul nostro Appennino, dove la mattina del 4 gennaio ha accoltellato un agricoltore. A oltre un ventennio dal suo ultimo omicidio, è tornato a far parlare di sé colpendo, fortunatamente non a morte, un 65enne a Tolè, e, da quanto si è appurato fino ad ora, senza motivo.

4 omicidi, le sue vittime erano pastori o contadini

A Passalacqua sono stati attribuiti 4 omicidi, tra il 1992 e il 1997, le sue vittime erano pastori o contadini, Salvatore Belmonte, 59 anni, Vito Michele Resia, 72 anni, e Francesco Picarelli, 65 anni, delitti non certo a scopo di rapina, aveva portato via pochi soldi, conigli o qualche arma, non c'era molto da rubare via nei casolari del cosentino, dove ha agito. Anni prima aveva ammazzato Mario Montaspro, camionista 45enne, tutti in modo brutale e a sangue freddo.

Poi, la semilibertà e l'affidamento a una comunità: era ospitato in una canonica di Vedegheto, piccola frazione di Valsamoggia, non lontana dalla Porrettana.

E tra valli e monti dell'Appennino si aggirava in sella a una bicicletta, come dicono alcuni testimoni. La mattina del 4 gennaio ha sferrato due fendenti al 65enne nel cortile della sua casa di Tolè, frazione di Vergato. Non lo ha riconosciuto, infatti pare non lo avesse mai visto prima. Però si è difeso, nonostante le due coltellate all'addome e al braccio, chiedendo aiuto all moglie che ha chiamato i soccorsi. Durante la lotta ha strappato dal collo di Passalacqua una catena con un crocifisso, trovato ed esaminato dai Carabinieri che sono quindi risaliti all'assassino. Dopo aver visto la fotografia, la vittima ha confermato l'identità del suo aggressore.

Dalla semi-libertà alla Dozza

I Carabinieri hanno così raggiunto il presunto autore del tentato omicidio e la Procura ha emesso il fermo di indiziato di delitto, tenendo anche conto del pericolo di fuga del sospettato. Il 55enne ha ammesso il fatto con spontanee dichiarazioni. Arrestato dai Carabinieri, l'uomo è stato rinchiuso alla Dozza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.