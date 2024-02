La protesta dei trattori, che nelle scorse settimane aveva raggiunto il capoluogo emiliano, arriva oggi a Castel San Pietro Terme, dove dinnanzi al casello dell'A14 è stato approntato in presidio dalla prima mattina odierna. Così la nuova mobilitazione degli agricoltori che chiedono un'agricoltura più sostenibile, con azioni non penalizzanti.

La Lega al presidio con gli agricoltori

A spalleggiare i manifestanti la Lega. “Visiterò il presidio inaugurato questa mattina dagli agricoltori presso il casello autostradale di Castel San Pietro. Questa è una delle numerose iniziative a livello nazionale ed europeo per protestare contro le politiche europee che potrebbero danneggiare il nostro settore agricolo, una delle fondamenta dell'economia”. Così il consigliere regionale leghista, Daniele Marchetti. Che ha aggiunto: “Indipendentemente dalle modalità di protesta, sia autonome e spontanee o più istituzionali, l'obiettivo comune è richiedere maggiore attenzione per assicurare la sostenibilità dell'agricoltura". Per Marchetti "è essenziale ascoltare queste voci per poi portare proposte concrete nelle sedi istituzionali, azioni a sostegno dell'agricoltura”.

L’esponente della Lega ha ricordato che il Governo italiano si è impegnato a rivedere alcune misure per fornire maggior supporto economico: “Come Lega, abbiamo presentato proposte legislative per un riconoscimento economico più equo delle produzioni agricole e maggiori tutele contro le importazioni extraeuropee. Di recente, in Consiglio regionale, abbiamo discusso del Piano aria. L'Emilia-Romagna, governata dal centro-sinistra, applica le direttive europee che etichettano gli agricoltori come grandi inquinatori, senza però offrire un parallelo sostegno economico per favorire la transizione ecologica di questo importante settore produttivo. Non si può chiedere a un territorio complesso come il nostro di ridurre l'inquinamento senza fornire adeguati contributi e incentivi compensativi. Il Piano aria si basa sul Green Deal europeo, che prevede forti limitazioni produttive, influenzando anche l'agricoltura. E questo non va bene” ha concluso Marchetti.

La voce degli agricoltori in protesta: "Usciamo dall'Europa, spese troppo alte" |VIDEO

I motivi della protesta

"La nostra è una protesta per far sopravvivere il mondo agricolo perché migliaia di aziende hanno chiuso e tante altre sono allo stremo" aveva spiegato nelle scorse settimane Danilo Calvani, coordinatore del CRA (Comitati Riuniti Agricoli) anticipando le mobilitazioni susseguitesi sul territorio nazionale. "Il sistema politico è totalmente inadeguato per sostenere l'agricoltura o risolverne i problemi. Gli ultimi 10 ministri sono uno peggio dell'altro. Non ne faccio una questione di partito, ma di competenze", aveva sottolineato Calvani.

Non solo. "Deve essere riconosciuto il costo di produzione come punto di partenza per il reddito di ogni agricoltore. E questa cifra non deve essere quella data alle OP o alle cooperative, ma ai produttori, altrimenti a chi lavora nei campi non rimane mai nulla per sopravvivere -gli aveva fatto eco Viller Malavasi, referente regionale del Copoi (Coordinamento produttori ortofrutticoli italiani) - e prima di importare frutta o verdura dall'estero, bisogna terminare la produzione nazionale. Fino a quando vi è una cassetta di merce italiana non si deve importare dall'estero".