 UCRAINA: Cittadinanzattiva Emilia Romagna attiva i propri sportelli in sostegno della popolazione 

Cittadinanzattiva Emilia Romagna è una organizzazione da sempre contraria ad ogni tipo di guerra e si batterà sempre per evitare l’insorgere di ogni tipo di conflitto, sia tra Stati, sia tra persone. Ma si attiverà anche per contribuire alla risoluzione di quelli in atto, aderendo ad iniziative politiche che vanno in quella direzione, sostenendo tutti coloro che si adoperano per trovare soluzioni pacifiche e fornendo aiuto alle persone che subiscono la violenza della guerra.



“In linea con quello che dice il prologo del nostro Statuto -Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione …. Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico …- vogliamo fornire il nostro supporto ai cittadini colpiti dall’invasione del loro Paese, unendo le nostre forze a quelle di tante organizzazioni civiche attive. Per questo abbiamo deciso di metterci a disposizione, dedicando le attività del nostro Sportello Stranieri”, questo il commento di Anna Baldini, segretaria regionale di Cittadinanzattiva Emilia Romagna.

È possibile ottenere una consulenza diretta su temi come verifica delle informazioni ricevute, orientamento verso le istituzioni, ricerca lavoro e costruzione curriculum, modalità di ricongiungimento familiare contattando il numero 3737546056 o la mail sportellostranieri@cittadinanzattiva-er.it, grazie al supporto di nostri attivisti di origine Ucraina.



Ci appelliamo inoltre alla popolazione perché risponda alla iniziativa lanciata dal Comune di Bologna “Emergenza Ucraina: come aiutare e chiedere aiuto”. Viste le tante richieste che arrivano, il Comune di Bologna ha attivato una mail per coordinare sia le proposte che le richieste di aiuto. Chiunque possa e voglia dare accoglienza ai profughi in arrivo nel nostro Paese, oppure chiedere aiuto può inviare una email al Comune di Bologna, bolognaperucraina@comune.bologna.it, lasciando un contatto telefonico per essere ricontattati.

Abbiamo attivato sui nostri siti https://www.cittadinanzattiva-er.it/ e https://sportelli.cittadinanzattiva-er.it/ una finestra continuamente aggiornata con informazioni utili per le persone che hanno bisogno di aiuto e per quelle che vogliono dare aiuto. Naturalmente anche i nostri canali social Facebook, Twitter, Instagram e Telegram sono attivi per condividere informazioni e ricevere richieste di aiuto.

Sosteniamo e partecipiamo a tutte le iniziative a sostegno della pace. Abbiamo aderito all’appello della Tavola della Pace per fermare la guerra firmando e facendo firmare l’appello e all’iniziativa della rivista Vita per aprire tavoli di dialogo in ogni città per non far vincere la guerra.

Anche Cittadinanzattiva Emilia Romagna si è unita alle diverse raccolte fondi attivate, in particolare dalla Regione Emilia Romagna, dalla CRI e UNHCR, dalla Caritas, e dalla Comunità di Sant'Egidio fornendo indicazioni sul sito al link https://www.cittadinanzattiva-er.it/le-raccolte-fondi-per-lemergenza-ucraina/ in modo che ognuno possa contribuire aiutando l’Organizzazione che sente più vicina al suo modo di agire e di pensare, infatti le Organizzazioni che sosteniamo agiscono su fronti diversi e coprono bisogni diversi.