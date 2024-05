Al liceo Fermi una lotteria per pagare i danni dell'occupazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’occupazione degli studenti al liceo Fermi, nell’aprile scorso, ha causato danni per 20mila euro. Adesso i rappresentanti degli studenti hanno pensato di organizzare una lotteria per raggiungere la cifra dovuta per riparare a furti e danneggiamenti di materiale informatico e sistemare porte e vetrate della scuola.

“Bella regaz – recita l’annuncio –. Comincia ufficialmente la pesca del Fermi. Con un biglietto da 2 euro potrai vincere un paio di AirPods Pro”, auricolari che hanno un “valore di 200 euro”. C’è anche una promozione per chi compra tre biglietti: pagherà ‘solo’ 5 euro. Compare anche

il link del modulo per l’acquisto del biglietto. È possibile anche pagare in contanti, direttamente dal rappresentante di classe che “ti darà il biglietto con il tuo numero“. Per l’acquisto c’è tempo fino al 3 giugno.

L’estrazione il 5 giugno

Mercoledì 5, al primo intervallo, è prevista l’estrazione. L’obiettivo dell’operazione lotteria, scrivono i rappresentanti degli studenti, è finalizzato al dover “contribuire a pagare i danni dell’occupazione. È quindi interesse di tutti partecipare per far sì che le attrezzature scolastiche vengano riparate o sostitute”.

Provvedimenti disciplinari per i rappresentanti d’istituto

Nel frattempo, i Consigli di classe hanno messo nero su bianco i provvedimenti disciplinari a carico dei cinque portavoce-responsabili dell’occupazione. Sono stati decisi 4 giorni di sospensione decisi per ogni studente – 4 maggiorenni e un minorenne - convertiti in lezioni in classe la mattina e due pomeriggi a settimana all’Antoniano, a disposizione fdegli insegnanti della scuola d’italiano per stranieri. A rischio anche il loro voto in condotta: saranno i consigli di classe a decidere in sede di scrutinio di fine anno, ma la valutazione includerà il comportamento dei ragazzi nell’arco di tutto l’anno e non circoscritto al periodo dell’occupazione.