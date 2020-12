L'alba in musica a San Luca per "Rinascere ogni giorno" | VIDEO

Chitarra e voce, l'alba e San Luca. Una location straordinaria per il videoclip musicale di Rinascere ogni giorno, l'ultima uscita di Davide Amati che, non a caso, ha scelto di realizzare questa live session in acustico davanti al Santuario della Madonna di San Luca, luogo simbolo di Bologna che osserva e protegge dall’alto la città.

Perché, alle porte di questo 2021, il cantautore romano, emiliano d'adozione, proprio di protezione e rinascita parla e con questa canzone mira dritto al cuore, tra sacro e profano.

"Allunga il passo mi ha permesso di mettere la testa fuori dalla porta – dice Amati – ora esce Rinascere ogni giorno, un brano che presenta una mia sfumatura completamente diversa dalla prima. L’idea della rinascita è una cosa che mi rispecchia, perché ho bisogno di mettermi continuamente in discussione, altrimenti non saprei da dove iniziare le mie giornate. Allo stesso tempo, rappresenta un sentimento e una volontà che ci accomuna un po’ tutti in questo momento storico. Rinascere ogni giorno esce assieme ad un video live girato al Santuario della Madonna di San Luca, all’alba. Per me è stato un momento davvero emozionante".

"San Luca, nei giorni limpidi da lì si vedono le Alpi di Verona, con i suoi portici di 666 archi da piazza Maggiore al santuario è la prima meraviglia sulla via degli Dei, congiuntura spirituale e geografica tra l’umile Italia appenninica e l’Italia produttiva della grande pianura. A metà tra notte e dì, nel contrasto del giorno, tra montagna e pianura, tra demonio e santità, abbiamo scelto di rinascere ogni giorno da qui, per rinnovare il dubbio e confonderci sempre tra le polarità eterne dell’uomo, il bene e il male".

Rinascere ogni giorno è il secondo singolo di Davide Amati, in uscita il 16 dicembre per Uma Records e Pirates in distribuzione Sony Music.

Crediti: brano scritto da Davide Amati; registrato e mixato da Luca Bi presso Luca Bi Audio; regia e montaggio di Francesco Perez; prodotto da Pirates e Uma Records; master a cura di Daniele Salodin